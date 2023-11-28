الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المستشار محمود فوزى: مرشحنا الرئاسى لم يدخر جهدًا فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

وجه المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، رسالة للمصريين في الخارج، قائلًا: "مرشحنا الرئاسي لم يدخر جهدًا في ربط المصريين بالخارج بوطنهم من خلال منظومة خدمات المصريين بالخارج".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة عبدالفتاح السيسي، المذاع عبر قناة extra news: "لقد تم تخصيص وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، حتى تقدم الدولة المصرية الدعم والرعاية وتحل مشاكل أبناءها خارج مصر".

المستشار محمود فوزي الانتخابات الرئاسية المصريون بالخارج مؤتمر صحفي الحملة الإنتخابية

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