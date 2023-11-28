الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

حلمى التوني فى يوم التضامن: رسمت 10 لوحات تأثرًا بأحداث فلسطين

حلمى التونى
حلمى التونى

قال الفنان التشكيلي الكبير حلمى التونى بمناسبة اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنه شعرت بواجب تجاه القضية الفلسطينية من وازع القومية العربية لما يحدث من قسوة وإنعدام العدالة، وكتبت عبر حسابي ان الفنانين انكفوا على ذواتهم بخلاف عبد الهادى الجزار ومحمود مختار ومشاركتهم بما يستطيعون.

قد يكون رسمًا توضيحيًا

10 لوحات قمت برسمها تأثرا بما يحدث فى فلسطين

أضاف التونى، لـ"الدستور"، أنه لم يفكر فى معرض عن فلسطين لكن كرد فعل قمت برسم نحو 10 لوحات عن فلسطين وبدون قرار قمت بنشرها عبر حسابي بموقع" فيسبوك"، وأنا اللوم على الفنانين المصريين لعدم تحركهم او تاثرهم تجاه ما يحدث فى فلسطين وهو موقف سلبي وغائب خاصة وأن الفنان لا بد أن يهتم بالشأن العام وان كان هناك بعض الفنانين من الشباب تحركوا وقاموا برسم ما يحدث فى فلسطين.

اليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينية

ودعت الجمعية العامة 1977 للاحتفال في 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (القرار 32/40 ب). في ذلك اليوم من عام 1947 إعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181).

وطلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 ديسمبر 2005 من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.

وفي 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين. وقد اقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 سبتمبر 2015.

الفنان التشكيلي الكبير حلمي التوني الشعب الفلسطيني محمود مختار عبد الهادي الجزار الفنانين المصريين القومية العربية

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