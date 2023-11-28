انتقال فريق من النيابة العامة لمعاينة انهيار منزل فى بولاق أبوالعلا

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع انهيار منزل بمنطقة درب الجمالة ببولاق أبوالعلا للوقوف على ملابسات الواقعة.

وطالبت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للطفلة المصابة وضبط مالك المنزل للتحقيق معه.



وشهدت منطقة بولاق أبوالعلا، منذ قليل انهيار عقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحادث.



تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود انهيار بعقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأطفاء، وتبين انهيار نصف المنزل بالكامل وتصدع الباقى منه.

جرى انتشال طفلة مصابة ونقلها إلى مستشفى الهلال لتلقي العلاج، وجارٍ البحث عن آخرين وعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.