الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتقال فريق من النيابة العامة لمعاينة انهيار منزل فى بولاق أبوالعلا

انهيار منزل
انهيار منزل

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع  انهيار منزل بمنطقة درب الجمالة ببولاق أبوالعلا للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وطالبت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للطفلة المصابة وضبط مالك المنزل للتحقيق معه.

 


وشهدت منطقة بولاق أبوالعلا، منذ قليل انهيار عقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وهرعت قوات الإنقاذ لمكان الحادث.


تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوجود انهيار بعقار مكون من طابقين بمنطقة درب الجمالة بدائرة قسم شرطة بولاق أبوالعلا، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والأطفاء، وتبين انهيار نصف المنزل بالكامل وتصدع الباقى منه.

جرى انتشال طفلة مصابة ونقلها إلى مستشفى الهلال لتلقي العلاج، وجارٍ البحث عن آخرين وعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

انتقال النيابة معاينة موقع منزل إنهيار العقار مباحث بولاق ابوالعلا

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انهيار عقار مكون من طابقين بدرب الجمالة فى بولاق أبوالعلا

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