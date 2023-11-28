الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط شابين يستعرضان بدراجة نارية وسلاح أبيض أمام مدرسة بنات بـ"مطوبس"

المتهمين
المتهمين

نجح رجال الأمن في كشف ملابسات  تداول فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بحركات استعراضية حاملًا سلاح أبيض أمام إحدى المدارس بكفر الشيخ.

 

جاء ذلك  في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام شخص يستقل مركبة "توك توك" بحركات استعراضية حاملًا سلاح أبيض أمام إحدى مدارس الفتيات بدائرة مركز شرطة مطوبس بمديرية أمن كفر الشيخ وسقوط إحداهن على الأرض عقب اقتراب مركبة "التوك توك" منها.

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (شخصين - مقيمان بكفر الشيخ) وبحوزتهما السلاح المستخدم "سكين" وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على سبيل المزاح.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

رجال الامن ملابسات تداول فيديو حركات استعراضية إحدى المدارس بكفر الشيخ إحدى مدارس الفتيات مركز شرطة مطوبس

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