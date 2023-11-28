الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس حملة السيسي: حريصون على وضع أهداف أكثر طموحًا

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود  فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن من أهداف المحور السياسي من رؤية السيسي زيادة التعددية، تونشيط الحياة الحزبية، وتبني نظام انتخابي يدعم التمثيل النيابي. 

دعم الحريات

وأكد المستشار محمود فوزي، خلال مؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن البرنامج الرئاسي للمرشح عبد الفتاح السيسي يتمحور حول تعزيز منظومة حقوق الإنسان بجميع أنواع الحقوق، واستمرار دعم منظومة العدالة الناجزة، وتعزيز تمكين المرأة والشباب، واستمرار جهود الحوكمة ومكافحة الفساد، وتأهيل وتدريب الجهاز الإداري بالدولة.

وتابع: "حريصون على وضع أهداف أكثر طموحًا بشكل يضمن تفعيل حركة المجتمع لتحقيق تلك الأهداف".

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي من البرنامج الانتخابي فتأتي مكافحة التضخم من أولى الأهداف، توطين الصناعة، وزيادة الرقعة الصناعية، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستنثمارات، وتمكين القطاع الخاص والتركيز على مشروعات النقل والطاقة.

محاور البرنامج الانتخابي 

واستطرد:"فيما يتعلق بالمحور المجتمعي فيكون التمكين الاقتصادي للمرأة من أولى الأهداف، ودعم الابتكار ومنجزات البحث العلمي وترجمتها، نحن مع زيادة مساحة العمران ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين". 

محمود فوزي المستشار محمود فوزي اكسترا نيوز البرنامج الإنتخابي حملة المرشح عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

حرب غزة تُفجر الانقسامات داخل الإدارة الأمريكية

تغييرات بالجملة فى تشكيل الأهلى أمام سموحة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

"الناس كانت بتصدقني علشان أجنبي".. اعترافات المتهم بتزوير العملات الأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس