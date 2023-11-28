رئيس حملة السيسي: حريصون على وضع أهداف أكثر طموحًا

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن من أهداف المحور السياسي من رؤية السيسي زيادة التعددية، تونشيط الحياة الحزبية، وتبني نظام انتخابي يدعم التمثيل النيابي.

دعم الحريات

وأكد المستشار محمود فوزي، خلال مؤتمر صحفي، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن البرنامج الرئاسي للمرشح عبد الفتاح السيسي يتمحور حول تعزيز منظومة حقوق الإنسان بجميع أنواع الحقوق، واستمرار دعم منظومة العدالة الناجزة، وتعزيز تمكين المرأة والشباب، واستمرار جهود الحوكمة ومكافحة الفساد، وتأهيل وتدريب الجهاز الإداري بالدولة.

وتابع: "حريصون على وضع أهداف أكثر طموحًا بشكل يضمن تفعيل حركة المجتمع لتحقيق تلك الأهداف".

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالمحور الاقتصادي من البرنامج الانتخابي فتأتي مكافحة التضخم من أولى الأهداف، توطين الصناعة، وزيادة الرقعة الصناعية، وزيادة الإنتاج، وجذب الاستنثمارات، وتمكين القطاع الخاص والتركيز على مشروعات النقل والطاقة.

محاور البرنامج الانتخابي

واستطرد:"فيما يتعلق بالمحور المجتمعي فيكون التمكين الاقتصادي للمرأة من أولى الأهداف، ودعم الابتكار ومنجزات البحث العلمي وترجمتها، نحن مع زيادة مساحة العمران ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".