بالأرقام.. حملة السيسى تستعرض إنجازات الرئيس بالشرقية خلال 10 سنوات

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسى، إن هذا الحشد الذي يتواجد اليوم هو واجهة حسنة لمحافظة الشرقية، ومؤشر جيد للنزول في الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد اليوم فى ساحة العيد بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بعنوان "الشرقية.. معاك ياريس"، والذي نظمه حزب مستقبل وطن بحضورالنائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين تنظيم الجمهورية، عضو هيئة مكتب الحملة، والمستشار محمود فوزي رئيس حملة المرشح عبدالفتاح السيسي، ووسام صبري مدير تنفيذي للحملة الرئاسية، علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عبدالهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والدكتور محمد سليم أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية.

وأوضح "فوزي" أن محافظة الشرقية حالها حال الكثير من المحافظات التي تم بها العديد من المشروعات والمبادرات، حيث أنه في مجال الإسكان تم بناء ٥٤ ألف وحدة سكنية، وفي قطاع مياه الشرب فقد تم إنشاء مشروعات ضخمة مابين إنشاء محطات مياه وإجراء توسعات، وفي قطاع الصرف الصحي فقد تم إنشاء ٤٢ مشروعًا، وفي مجال التعليم فقد تم إقامة ٥١٢ مشروعًا، منهم 502 مدرسة جديدة ومدارس يابانية ومدارس متفوقين، كما تم إنشاء العديد من المشروعات في قطاع الصحة.

أما عن قطاع الرصف والطرق فقد تم رصف ورفع كفاءة 66 طريقًا بطول 532 كم.

وعن موقف الرئيس السيسي في حل القضية الفلسطينية، قال المستشار محمود فوزس، قد عمل على حفظ أمن مصر القومس بأنه رفض تهجير أهالس غزة إلى سيناء، مع العمل على أعلى مستوى مع كافة الدول على تهدئة الأزمة وحلها، بالإضافة إلى دوور مصر الكبير في إدخال المساعدات إلى أهالي غزة، حيث أن 70% من المساعدات التي تم إدخالها لغزة هي مصرية.

وعن أمن مصر الداخلي والخارجي، فقال المستشار محمود فوزي، إن الدول المعادية قد نجحت في تفكيك الجيوش العربية القوية، مثل جيش العراق وجيش سوريا، ولكن لم تستطيع أن تمس جيش مصر، لافتًا إلى أن هناك آلاف الأسباب لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن أهمها تحقيق أمن البلاد الداخلي والخارجي.