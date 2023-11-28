مصطفى شردى: المحتجزون الإسرائيليون ليسوا فقط فى أيدى حماس

قال الإعلامي مصطفى شردي، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم" إن المحتجزين الإسرائيليين ليسوا فقط في أيدى حماس، بل موجودون لدى الفصائل الفلسطينية الأخرى.

وأشار مصطفى شردي، إلى أن المجموعة الفلسطينية ليست واحدة، مضيفًا أن الضغط الإنساني هو الذي دفع الولايات المتحدة وإسرائيل للوصول لهذه النقطة في الحرب على غزة.

ونوه شردي، بأنه تم تسهيل دخول 421 فلسطينيًا عالقًا بمصر إلى قطاع غزة خلال فترة الهدنة، بالإضافة إلى دخول العديد من الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية.

وأضاف أن لجمهور السوشيال ميديا دورًا هامًا في نشر ما يحدث في غزة، وصبر وصمود الشعب الفلسطيني، من خلال الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.