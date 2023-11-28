غزل المحلة ينهي استعداداته لمواجهة المقاصة بدورى المحترفين

أنهى الفريق الأول بنادي غزل المحلة استعداداته لمواجهة مصر للمقاصة غدا ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين ، وخاض الفريق تدريبه الأخير على ملعب الأسيوطي سبورت والذي ستقام عليه مباراة الغد.

ويأمل الكابتن حسام عبد العال، المدير الفني لغزل المحلة لتحقيق الفوز ومواصلة البداية القوية له مع الفريق المحلاوي.

من جانبه، أكد محمد عظيمه، المستشار الفني لنادي غزل المحلة على استراتيجية مجلس الإدارة برئـاسـة وليد خليل في تأهيل المدربين من أبناء غزل المحلة , وصرح عظيمه أن ورش التدريب المقامة في قطـاع الناشئيــن مستمرة طوال الموسم وعلى أيدي نخبة من أفضل المتخصصين من أجل رفـع مستوى المدربيـن بالقطـاع وخارجه.

قال محمد جنيدي رئيس قطاع الناشئيـن إن برنامج التأهيل لمدربي القطـاع مستمر وأن غزل المحلة يسعى لزيادة عدد المدربين المؤهلين علميًا وأكد جنيدي أن القطـاع يتقدم بخطوات ثابتـة نحو تأسيس قاعدة بيانات لجميع المدربيـن من أبناء غزل المحلة للاستـفادة من خبراتهم , مشدداً على استراتيجية مجلس الإدارة في تعظيم دور أبناء النادي في الفترة المقبلة.

واستعاد فريق لافيينا نغمة الانتصارات وهزم الاتصالات بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب الأسيوطي سبورت في الأسبوع العاشر لمسابقة دوري المحترفين ليرتفع رصيد لافينا إلى 18 نقطة ويتوقف رصيد الاتصالات عند 11 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف وشهد قيام الحكم أحمد ناصر بطرد أونكور أوين لاعب لافيينا وفي الشوط الثاني قام الحكم بطرد حسين ذكرى حارس مرمى الاتصالات بعد إعاقته مهاجم لافيينا خارج منطقة الجزاء ونجح الموريتاني أحمد سالم في تسجيل هدف الفوز للافيينا في الدقيقة 85

وأدار المباراة أحمد ناصر وساعده علي علاء طلبة ووائل عاطف ومعهم علاء صبري حكما رابعا.

وفي الإسكندرية تعادل أبوقير للأسمدة مع بروكسي بهدف لكل منهما ليرتفع رصيد أبوقير للأسمدة إلى 15 نقطة ويرتفع ر صيد بروكسي إلى 13 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بروكسي بهدف سجله عمار شرف الدين في الدقيقة الثالثة وفي الشوط الثاني سجل محمود أجوجو هدف التعادل لأبوقير للأسمدة .

أدار المباراة محمود رشدي وساعده أحمد زغلول وأسامة هشام ومعهم أحمد العباسي حكما رابعا.