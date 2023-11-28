الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ أزهري يقدم روشته لعلاقات ناجحة

الدكتورة هبة عوف
الدكتورة هبة عوف

قالت الدكتورة هبة عوف أستاذ تفسير بجامعة الأزهر، إنه لابد على كل إنسان أن يفكر كيف يسعد نفسه؟ ومن حوله؟ وبالتالي لن يحدث أي مشكلات في المجتمع.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني، وهبه الأباصيري، أن كل إنسان راعي فهو راعى عن نفسه وبيته وعمله، ونفسك لها عليك حق ولابد أن تفكر فيها في تثبيت عقيدتها وتفعل الأعمال الصالحة.

وأوضحت أن كل البشرية راعية عن نفسها ومن حولها والمحيطين بها، ولابد من استخدام الابتسامة في وجه الآخرين لأن الابتسامة في وجه أخيك صدقة، معقبة: "المسئولية مرادف للإيجابية لأن الإنسان الإيجابي هو من يتحمل المسئولية ودائما يكون فكره كيف يسعد نفسه ويسعد من حوله".

الدكتورة هبه عوف برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا جامعة الأزهر العلاقة الزوجية

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