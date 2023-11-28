"رد الجميل".. التحالف الوطني ينظم مؤتمرًا جماهيريًا في أسيوط لدعم السيسي

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، العاشر لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال مسيرة الإنجازات في مصر بمحافظة أسيوط.

وخلال المؤتمر تم استعراض جميع الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة داخل الجمهورية خاصة محافظة أسيوط وسط حضور عدد كبير من المواطنين وعدد من قادة الرأي بالمحافظة.

يوم العرفان بالجميل

وقال الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، إن هذا يوم العرفان ورد الجميل وعلى الشعب المصري أن يبادر بالنزول للانتخابات من أول يوم.

وأضاف الأب متاوس أديب شنودة، مدير عام مكتب تنمية مطرية الكاثوليك بأسيوط، "أن الرئيس السيسي، يستحق أن يشكر عرفانا منا بالجميل كصعايدة أن نقول له شكرًا ونرد له الجميل ولذلك نبايعه ونؤيده".