"التعليم" تحدد الإجازات التي تخصم من العدة البيئية اللازمة لترقية المعلمين (مستند)

أصدرت مديريات التربية والتعليم استفسارًا للرد على بعض الإدارات التعليمية بشأن الإجازات التي تخصم من العدة البيئية اللازمة للترقية بالنسبة للمعلمين، أخصائيين طبقا للقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ والمعدل بالقانون رقم 13 لسنة ٢٠١٢ ولايحتهما التنفيذية.

وأكد المستند أن هذا الموضوع يحكمه نص المادة 81 من قانون التعليم رقم 155 لسنة ۲۰۰۷ وتعديلاته (شروط الترقي) أهمها قضاء لخمس سنوات عمل فعلية بالوظيفة كحد أدنى:

1 ـ أنه ورد بكتاب الأكاديمية المهنية لمعلمين بالسادس من اكتوبر / ادارة العامة لصلاحية الترقي رقم ۲۲۹۸ بتاريخ

۲۰۲۳/۱۰/۲۳ مسلسل ۳ مفاده احتساب الحالات الاتية ضمن مدة الخمس سنوات الممارسة العمل الفعلي على سبيل

الحصر وهم: -

- الإجازة المرضية للمرضى بمرض مزمن طبقا للقرار الوزاري رقم 33 والصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ ٢٠١٥/١٠/٢٥ شريطه حصولهم على أمر تنفيذي صادر ومعتمد من شئون العاملين بالمديرية بقيامهم باجازة مرضية بأجر كامل أو بنصف اجر مؤيدا بالمستندات الطبية الدالة على مرضهم، وان يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات ( اجازة مرضى بأحر كامل - اجازة مرضى بنصف الأجر ).

- الاجازات المرضية المتقطعة بأجر كامل.

- اجازة الوضع بالنسبة للمعلمات ( 4 شهور ).

- اجازة بنظام بعض الوقت بناءا على خطاب الاكاديمية رقم ۲۰۲۳ بتاريخ ۲۰۱۸/۲/۲۱ المعتمد بتاريخ ٢٠١٨/٦/٢٦ بفتوى من المستشار القانوني للاكاديمية الفرع الرئيسي بالقاهرة.

- البعثة التعليمية بالسودان أو الصومال أو فلسطين

- شاغلی وظائف المعلمين المكلفين بوظائف العمد، واعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، الحبس الاحتياطى لمن أخلى سبيله.

- شاغلی وظائف المعلمين المنتدبين لهيئات ووزارات أخرى بشرط قضاء عام واحد على الاقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الحالية قبل أو بعد ندبه ويقيم أداؤه من مدير المدرسة والموجه الفني.