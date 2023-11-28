"حماس" تبدأ تسليم المجموعة الخامسة من المحتجزين للصليب الأحمر

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، عن أن حركة حماس بدأت تسليم المجموعة الخامسة من المحتجزين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، حسبما أفادت "وول ستريت" نقلًا عن مسئولين مصريين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت شاحنة وقود من الدخول إلى شمال قطاع غزة.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق اليوم، إن شاحنة وقود دخلت مدينة غزة عبر حاجز تفتيش يفصل شمال القطاع عن جنوبه.

وتابعت أن الشاحنة تحمل الوقود لدعم عمل سبع سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في شمال غزة. وأضافت أن القافلة كانت برفقتها 31 شاحنة مساعدات إنسانية تحتوي على مواد غذائية ومياه وإمدادات إغاثة.

وأضافت أنه منذ بداية الهدنة وحتى يوم الإثنين، نجحت طواقمها في إيصال نحو 200 شاحنة مساعدات إلى مدينة غزة ومنطقتها الشمالية.

20 رهينة إضافية محتجزين في غزة جاهزون للإفراج عنهم



من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن 20 رهينة إضافية محتجزين في غزة جاهزون للإفراج عنهم من قبل حماس خلال الـ48 ساعة القادمة.

وقال الأنصاري، في إيجازه الأسبوعي اليوم، إن الأيام الأربعة الأولى من الهدنة "استخدمت لزيادة عدد الرهائن الذين حددتهم حماس".