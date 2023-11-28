الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كاتب عراقى لـ"الدستور": الدور المصرى أفسد مخططات الاحتلال لتهجير أهالى غزة

الكاتب علي الصاحب
الكاتب علي الصاحب

يصادف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 29 نوفمبر من كل عام، ويحتفل العالم بتلك المناسبة هذا العام في ظل عدوان إسرائيلي غير مسبوق على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.

في هذا السياق، قال علي الصاحب الكاتب السياسي العراقي، إن القضية الفلسطينية وبعد معاناة دامت لأكثر من 75 عامًا عاشها الشعب العربي المسلم، تحت ظلم الاحتلال وغطرسة الكيان الصهيوني الذي مارس أبشع الجرائم ضد الإنسانية مما أثار استياء وحفيظة كل شعوب العالم حتى الغربية منها، بعدما اطلع الكثير منهم على الجرائم التي ترتكب ضد أبنائه.

وأضاف "الصاحب" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العالم أعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الأعزل واعتبر يوم 29 نوفمبر من كل عام يوم عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته وهو قرار اتخذته الأمم المتحدة في عام  1979، وهي مناسبة لاستذكار كل ما يتعرض له الشعب الأعزل.

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وحول مبدأ حل الدولتين، قال الصاحب  "لا أظنه أنه سيكون الحل الناجح لكنه المتوفر هذا إذا احترمت إسرائيل بنود الاتفاق ومعاملة المواطن الفلسطيني صاحب الأرض كما تعامل مواطنيها وإعطاءه كامل حقه في اختيار سلطته  وادارة دولته وفق المعايير الدولي".

وأكد "الصاحب" أن فلسطين دوله لها حدودها الطبيعية وهي جزء حيوي من جسد الأمة العربية وعاصمتها القدس، وقد نادت غلب الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها مصر العروبة والكرامة بضرورة احترام الشعب الفلسطيني وتوجهاته بعيدًا عن الاحتلال وممارساته اللاإنسانية.

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الصاحب: مصر وقفت بوجه الاحتلال ومحاولة تهجير أهالي غزة

وأضاف الصاحب أنه في أحداث غزة الأخيرة وقفت الشقيقة مصر بشعبها وحكومتها، بوجه محاولات العدو الصهيوني من تهجير أهالي غزة وفكرة استيطانهم خارج حدود فلسطين في وقت عصيب وخطير  يمر على منطقة الشرق الأوسط بأكمله، حيث شهدت قمة القاهرة وقمة الرياض المواقف العربية النبيلة من حكومة مصر الكنانة، لا سيما في مجال إيصال المساعدات الإنسانية والوقود إلى أهالي غزة عبر معبر رفح الحدودى.

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