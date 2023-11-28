نيوزيلندا أول دولة تمنح المرأة حق التصويت والمشاركة السياسية

خصص برنامج "السفيرة عزيزة" في حلقة اليوم، والمذاع على فضائية dmc، فقرة تحت عنوان "صوت المرأة نصر" الذي سلط فيها الضوء على دور المرأة المصرية في المشاركة السياسية والحياة بشكل عام.

قالت جاسمين طه، خلال تقديم فقرة "صوت المرأة نصر"، إن نيوزيلندا أول دولة في العالم منحت المرأة حق التصويت والمشاركة السياسية، حيث كان ذلك في 28 نوفمبر عام 1893.

نوهت "جاسمين" بأن المرأة في أوروبا كانت محرومة من التصويت لسنوات، حيث نظمت عدد من النساء هناك عددا من المسيرات للمطالبة بالمشاركة السياسية، مؤكدة أن نسبة تمكين المرأة المصرية في السنوات الماضية زادت بشكل كبير.

تفاصيل برنامج السفيرة عزيزة:

برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات، وهن الإعلامية سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين، يذاع يوميًا ما عدا الخميس والجمعة في تمام الساعة 3:00 عصرًا على dmc..