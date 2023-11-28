الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. الإسماعيلى يتقدم على بيراميدز بهدف ياو أنور

فريق الإسماعيلي ضد
فريق الإسماعيلي ضد بيراميدز

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والإسماعيلي المقامة باستاد الدفاع الجوي في افتتاح الأسبوع السابع لمسابقة دوري نايل بتقدم الإسماعيلي بهدف سجله ياو أنور في الدقيقة 12.

بدأ الشوط الأول بسيطرة لفريق بيراميدز الذي حاصر الإسماعيلي في نصف ملعبه لمدة عشر دقائق، لكن عكس سير اللعب وفي الدقيقة 12 انطلق محمد دسوقي في الجانب الأيسر ومرر الكرة إلى ياو أنور الذي هيأها لنفسه في حراسة المدافعين وسددها أرضية على يسار أحمد الشناوي مسجلا هدف التقدم للإسماعيلي.

بعد الهدف حصل محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز على إنذار لتدخل عنيف مع عمر الساعي وحاول بيراميدز تكثيف هجومه بحثا عن هدف التعادل لكن الهدف منح لاعبي الإسماعيلي دفعة معنوية هائلة وزادوا عن مرماهم ببسالة.

شهدت الدقيقة 26 أول فرصة لبيراميدز عندما مرر عبد الله السعيد كرة طولية في عمق الدفاع وضعت يوسف أسامة أمام الحارس كمال السيد لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

في الدقيقة 33 تلقى ياو أنور الكرة خارج منطقة الجزاء وسددها قذيفة بيسراه أبعدها أحمد الشاموي إلى ركنية.. وفي الدقيقة 41 قام الحكم محمد يوسف بطرد محمد هاشم مدافع الإسماعيلي بعد حصوله على الإنذار الثاني للخشونة مع فيستون ماييلي.

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع مرر عبدالله السعيد كرة عرضية سددها فيستون ماييلي برأسه وارتدت من القائم لخارج الملعب لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدف دون رد.

بدأ الإسماعيلي الشوط الأول بتشكيل مكون من كمال السيد في حراسة المرمى وحمدي النقاز ومحمد نصر ومحمد هاشم وإياد العسقلاني في الدفاع ومحمد عبدالسميع ومحمد بيومي وعمر الساعي ومحمد دسوقي في الوسط ومروان حمدي وياو أنور في الهجوم. 

بدأ بيراميدز الشوط الأول بتشكيل مكون من لأحمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد الشيبي وأسامة جلال ومحمود مرعي ومحمد حمدي في الدفاع وعبدالله السعيد وإبراهيم بلاتي توريه وأحمد توفيق ويوسف أسامة ومحمد رضا وفيستون ماييلي في الهجوم. 

دوري نايل بيراميدز الاسماعيلى محمد هاشم التوجولي ياو أنور

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