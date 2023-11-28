أمين مستقبل وطن: أهالى البحر الأحمر مصطفون دعمًا للمرشح عبدالفتاح السيسى

دعا عماد سيف، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، المواطنين، إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة وتأيد المرشح عبدالفتاح السيسى، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

وأكد أمين “مستقبل وطن” بالبحر الأحمر، أن المؤتمر هو ثاني الفعاليات التي نظمها الحزب بالتعاون مع داعمي المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والذي تم تنظيمه بمدينة رأس غارب بحضور آلاف المواطنين الأسبوع الماضي، لافتًا إلي أن المؤتمر الشعبي لدعم وتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، مشيرًا الي أن المؤتمر يعبر عن دعم أبناء البحرالأحمر وتأييدهم المطلق والكامل للمرشح الرئاسي في هذة المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، واستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التي لاتتوقف في كل ربوع الوطن.

مؤتمر جماهيري حاشد بالغردقة دعمًا للمرشح عبدالفتاح السيسي

وانطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، بالصالة المغطاة بشارع الحجاز وسط مدينة الغردقة، وذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بمشاركة عدد من الكيانات السياسية والأهلية والاجتماعية من بينها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبحضور ممثلي الحملة الرسيمة لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وعدد من ممثلي وأعضاء الأحزاب السياسية التي أعلنت دعمها المرشح الرئاسي، ولفيف من كبارالساسة وقبائل وعواقل البحر الأحمر، وبمشاركة وفود من الأزهر والكنائس وبحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة

مؤتمر دعم السيسي بالغردقة