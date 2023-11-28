2 مليون دولار خسائر يومية.. الحرب تُهدد بانهيار الإنتاج الزراعي في غزة

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، الثلاثاء، أن الخسائر اليومية في الإنتاج الزراعي نتيجة توقف عجلة الإنتاج، بسبب تداعيات عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، تقدر بنحو مليوني دولار أمريكي.

وأوضح الإحصاء الفلسطيني، في تقرير له، أن الخسائر اليومية المباشرة في الإنتاج الزراعي حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي، نتيجة توقف عجلة الإنتاج، وتتضاعف قيمة الخسائر عند احتساب الدمار في قيمة الأصول، والممتلكات الزراعية، وتجريف المساحات الزراعية، ما سيضاعف قيمة الخسائر الكلية.

وأضاف “الإحصاء الفلسطيني” أن تقديرات مختلفة صادرة عن قطاع غزة حول القطاع الزراعي تشير إلى أن إجمالي الخسائر قد تتعدى 180 مليون دولار، في ظل إتلاف الاحتلال خلال عدوانه الأخير لآلاف الأشجار، وتجريف العديد من المساحات والممتلكات الزراعية.

ولفت “الإحصاء” إلى أن القطاع الزراعي يمثل أحد أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة إضافة إلى قطاعات إنتاجية أخرى، وذلك من خلال مساهمته في الاقتصاد الكلي، إضافة إلى مساهمة هذا القطاع في توفير العمالة والتخفيف من حدة البطالة، إذ بلغت نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة نحو 11% لعام 2022.

وزير الحكم المحلي الفلسطيني يطلع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على احتياجات غزة

وأطلع وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، اليوم الثلاثاء، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سارة بول، على الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلديات قطاع غزة، جراء استهداف الاحتلال لمقراتها ومنشأتها ومراكزها الحيوية والمعدات والآليات، واستشهاد عدد من الرؤساء والأعضاء والعاملين فيها، إلى جانب نقص الوقود اللازم لتشغيل آلياتها ومعداتها، الأمر الذي فاقم المعاناة، وحّد من قدرتها على ضمان استمرارية تقديم خدماتها.

كما بحث الصالح، خلال اللقاء، تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ البرامج التنموية المستقبلية، وخاصة فيما يتعلق بتدخلات البرنامج في قطاع غزة.