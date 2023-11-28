حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تعقد ثالث مؤتمراتها الصحفية اليوم

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، عن تنظيم مؤتمرها الصحفي الثالث، اليوم، الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 7 مساء؛ وذلك بمقر الحملة.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي، عبدالفتاح السيسي، للتواصل الفعّال والمثمر مع جميع وسائل الإعلام المصرية والأجنبية، وقُبَيل ساعات من بدء الصمت الانتخابي لتصويت المصريين في الخارج.

ويقوم رئيس الحملة الرسمية، المستشار محمود فوزي، بعرض آخر مستجدات عمل الحملة، وكذلك الخطوات المقبلة، واستقبال استفساراتكم وتساؤلاتكم.