الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماس عن إضافة 50 أسيرة فلسطينية للإفراج عنهم: قائمة مقترحة للتفاوض

حماس
حماس

صرحت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بأن ما أعلنه الاحتلال بشأن إضافة 50 أسيرة فلسطينية لقائمة الأسرى السابقة في بداية الهدنة، هي قائمة مقترحة للتفاوض خلال الساعات القادمة، وفق خبر عاجل أذاعته فضائية “القاهرة الإخبارية” قبل قليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، تصريحا عن مصدر مقرب من حماس، بأن هناك تبادل قوائم تضم أسماء عشرة محتجزين إسرائيليين و30 أسيرا فلسطينيا للإفراج عنهم اليوم.

وكان مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون قد نشروا أسماء 300 امرأة وطفل فلسطيني محتجزين في السجون الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح بعضهم على الأقل خلال صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، مقابل إطلاق سراح 50 محتجز إسرائيلي لدى حماس.

حماس اسير الأسرى القاهرة الإخبارية الاحتلال

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