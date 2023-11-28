الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لحماية صحة القلب والوقاية من الأمراض.. 7 مشروبات أحرص على تناولها

القلب
القلب

لا يعلم كثيرون أن هناك مجموعة من المشروبات ينبغى تناولها للوقاية من التعرض للإصابة بمشكلات في القلب، فهنلك مشروبات طبيعية تساعد فى أن يصبح قلبك ذو صحة جيدة، يجب الحرص على شربها بإستمرار من أجل التمتع بصحة جيدة والوقاية من أمراض القلب.

وقال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، إن هناك مجموعة من المشروبات لابد من تناولها بشكل يومي وتساعد الجسم على الوقاية من مرض القلب، ويأتى على رأس تلك المشروبات عصير البنجر، والذي يساعد  على خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية، تعزيز صحة القلب، نظرا لإحتوائه على نسبة عالية من النترات، كما يساعد تنال مشروب الشاي الأخضرالغني بمضادات الأكسدة، ويساعد على تقليل مستويات الكوليسترول ويدعم صحة القلب.

مشروبات للحماية من مرض القلب 

 وأضاف عميد معهد القلب الأسبق في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إن مشروب عصير البرتقال بالجزر، على فيتامين سي والبيتا كاروتين، على تقليل خطر الإصابة  بأمراض القلب ويدعم صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، ويساعد تناول حليب الشوفان على تعزيز صحة القلب، فيعتبر حليب الشوفان بديلًا صحيًا للقلب عن منتجات الألبان، فيوفر الألياف القابلة للذوبان، الذي يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول.

 

وتابع دكتور جمال شعبان، إن عصير الرمان له عدد من الفواءد الصحية التى يأتى على رأسها تعزيز صحة القلب نظرا لإحتوائه على المواد المضادة للأكسدرة، فيساعد في دعم شرايين القلب ويقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، ومن ضمن المشروبات الصحية الكركم بالحليب وبالرغم انه مشروب غير دارج إلا انه له الكثير من الفوائد الصحي، فحتوي على خصائص مضادة للالتهابات وواقية للقلب، كما يعتبر مشروب شاي الكركديه يخفض ضغط الدم، مما يجعله خيارا ممتازا لصحة القلب.

 

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