أين ضمير العالم؟.. طفلة فلسطينية تبكى القلوب بفيديو جديد من غزة

نشرت صفحات فلسطينية، مقطع فيديو جديد يُوثق حجم معاناة أهالي غزة، وخاصة الأطفال، حيث كان بطلته طفلة فلسطينية أصبحت بلا مأوى بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل أسرتها، وباتت تعيش في مخيم لاجئين.

فيديو الطفلة الذي أثار تعاطف الملايين؛ لم يكن في حاجة لشرح أو ترجمة ليفهمه غير المتحدثين باللغة العربية؛ فالحالة التي كانت عليها الصغيرة تحكي حالها الحزين بعد الحرب على غزة.. ظهرت الطفلة ترتجف من برودة الأجواء التي تعيش فيها في مخيم صغير وسط الخلاء وبرودة الشتاء، وهطول الأمطار.

مطالب بسيطة كـ"حطب" يحميها من الصقيع؛ كانت أحلام الصغيرة التي ظهرت في الفيديو التالي: