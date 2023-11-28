الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أين ضمير العالم؟.. طفلة فلسطينية تبكى القلوب بفيديو جديد من غزة

الطفلة الفلسطينية
الطفلة الفلسطينية

نشرت صفحات فلسطينية، مقطع فيديو جديد يُوثق حجم معاناة أهالي غزة، وخاصة الأطفال، حيث كان بطلته طفلة فلسطينية أصبحت بلا مأوى بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل أسرتها، وباتت تعيش في مخيم لاجئين.

فيديو الطفلة الذي أثار تعاطف الملايين؛ لم يكن في حاجة لشرح أو ترجمة ليفهمه غير المتحدثين باللغة العربية؛ فالحالة التي كانت عليها الصغيرة تحكي حالها الحزين بعد الحرب على غزة.. ظهرت الطفلة ترتجف من برودة الأجواء التي تعيش فيها في مخيم صغير وسط الخلاء وبرودة الشتاء، وهطول الأمطار.

مطالب بسيطة كـ"حطب" يحميها من الصقيع؛ كانت أحلام الصغيرة التي ظهرت في الفيديو التالي:

 

غزة آخر أخبار حرب غزة اليوم الحرب على غزة فيديو طفلة فلسطينية

مواد متعلقة

بنك الطعام المصرى: أرسلنا 308 شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة

«وين أروح!».. صورة حزينة تحت قصف الاحتلال فى غزة: هكذا كان منزلى

"لا تنسوا الأطفال الأبرياء فى غزة".. بنك الطعام: لا توقفوا الدعم (صورة)

ينتظرها عشاق الفلك.. العالم يُشاهد "قمر القندس" الليلة

بجهود مصرية.. الهلال الأحمر الفلسطينى: أدخلنا 150 شاحنة إلى شمال غزة منذ الهدنة (صور)

توافد الفنانين للصلاة على جنازة طارق عبدالعزيز بمسجد الشرطة فى أكتوبر

"رغم جهودنا فى غزة لم ننس أبناء الوطن".. بنك الطعام يوزع 8 آلاف عبوة مواد غذائية فى شمال سيناء

قوافل طبية وبيطرية وأنشطة.. "حياة كريمة" تزور البحر الأحمر وأسوان بمبادرة "أنت الحياة" (صور)

الأكثر قراءة

كواليس طلاق يوسف الشريف وإنجى علاء.. الانفصال حدث قبل أيام

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

مشوفتش منك غير الخير.. انفصال يوسف الشريف وإنجى علاء

شوبير يكشف آخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلى (فيديو)

التعليق الأول لـ إنجى علاء بعد انفصالها عن يوسف الشريف

مرض لعين قتل مها أبو عوف.. اعرفه واحترس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

رئيس أركان جيش الاحتلال: إجلاء سكان الشمال كان "قرارا صعبا"