الداخلية تكشف ملابسات حريق سيارة بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بإضرام النيران بسيارة آخر بالفيوم بسبب خلافات الجيرة وضبطت مرتكب الواقعة.



وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من مزارع، يفيد تضرره من عامل "له معلومات جنائية"؛ لقيامه بإضرام النيران بسيارته الملاكي وامتداد الحريق لمركبة "تروسيكل"، 2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية " حال توقفهم بقطعة أرض ملحقة بمنزلهما وعلل ذلك لخلافات الجيرة، نتج عن ذلك حدوث تلفيات بمقدمة السيارة والتروسيكل والدراجتين الناريتين.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.