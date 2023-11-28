اختيار عبدالمنعم الجمل رئيسًا لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولى لعمال البناء

جددت اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب الثقة في عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيسًا لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد.

تطورات الأوضاع فى غزة



جاء ذلك خلال اجتماعها، والذي تناول الحديث عن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل التعديات الوحشية من جانب الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد المشاركون في اجتماع منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب أهمية الدور الذي تلعبه مصر في القضية الفلسطينية، حتى الوصول إلى هدنة إنسانية، وسط مطالبات بوقف دائم لإطلاق النار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تجديد الثقة فى عبدالمنعم الجمل



وفي كلمته وجّه عبدالمنعم الجمل الشكر لكل الأعضاء على تجديد الثقة فيه رئيسًا لإفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد، مؤكدًا أنه يسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال خطة العمل من أجل استقرار أوضاع العاملين في هذا القطاع على مستوى القارة الإفريقية والشرق الأوسط، ومواجهة كل المشكلات التي تواجه الطبقة العاملة.



كما وجّه عبد المنعم الجمل، رئيس منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، الشكر للمشاركين في الاجتماع على موقفهم الداعم للتحركات المصرية من أجل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن فلسطين تمثل أمنًا قوميًا لمصر، واستقرار أوضاعها يؤدي للأمن والاستقرار في المنطقة بالكامل.



وأشار إلى أن مصر أثبتت أمام العالم في هذه الأزمة رفضها أي انتهاك لحقوق الفلسطينيين، وفي مقدمتها رفض أي شكل من أشكال النزوح الجماعي لأهالي غزة، أو التهجير خارج بلادهم.



وتمت الموافقة خلال الاجتماع على نقل مقر منسق منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب من لبنان إلى القاهرة اعتبارًا من العام المقبل.



كما تم التوافق على عقد مؤتمر إفريقيا والشرق الأوسط في سبتمبر المقبل ٢٠٢٤ بالقاهرة، لمناقشة ما يستجد من ملفات تتعلق بعمال البناء والأخشاب على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.