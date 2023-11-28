الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الإقليمي بلبيس - العاشر من رمضان تجاه العاشر من رمضان بطريق الخدمات، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 8 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

txt

مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث تصادم بالفيوم

txt

مصرع شخص في حادث تصادم سيارة برصيف بطريق الإسكندرية مطروح

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بالطريق الإقليمي بلبيس - العاشر من رمضان تجاه العاشر من رمضان بطريق الخدمات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

حادث تصادم تصادم سيارتين الشرقية تصادم الطريق الإقليمي

مواد متعلقة

السيطرة على حريقين فى برج وشقة بالجيزة

اليوم.. النطق بالحكم في استئناف زوج أميرة شنب على حبسه 3 سنوات

حريق فى برج بشارع النيل.. والدفع بـ4 سيارات إطفاء

ضبطتهما على سرير واحد.. "أم زياد" من الشهرة لسجن النساء

سيدة وراء سرقة مبالغ مالية من شقة في العجوزة

الكيف لعب بعقله.. تفاصيل قصة ذبح "مدمن" لزوجته أثناء صلاتها

السيطرة على حريق فى شقة ببولاق الدكرور

السجن 10سنوات لـ 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في العياط

الأكثر قراءة

شوبير يكشف أخر كواليس أزمة كولر مع هداف الأهلي (فيديو)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

غياب 2000 جندى من دولة الاحتلال عن الخدمة بالجيش.. لهذا السبب

أشباح وخرائط وهمية وحشد عسكرى تاريخى.. ماذا حدث فى حرب غزة؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

فورين بوليسي تكشف سبب رفض مصر الإشراف الأمني على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟