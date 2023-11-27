الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص في حادث تصادم سيارة برصيف بطريق الإسكندرية مطروح

حادث
حادث

لقى شخص مصرعة، فجر اليوم، فى حادث تصادم سيارة برصيف بطريق الإسكندرية مطروح وتم على الفور نقلهم بسيارة إسعاف إلى مستشفى رأس الحكمة المركزى.

_ التحفظ على الجثمان

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزى " صلاح عبدالباسط على 29 سنة " جثمان هامد اثر الحادث حيث تم التحفظ عليه فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفيش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

وفى سياق اخر كان قد أُصيب 4 أشخاص أمس الأحد، إثر انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.  

أسماء المصابين

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "شهرات نصر الديبود - مصابة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة، عبدالواحد - مصاب بجروح متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج، على بن عمر - مصاب باشتباه كسر بالكتف اليمنى وجروح متفرقة، عمر ديشان - مصاب بجروح متفرقة بالجسم"، وجميعهم من أوزباكستان.

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة المركزي الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

كما لقي 6 أشخاص مصرعهم، في حادث تصادم سيارة ملاكى وتريلا، بالكيلو 70 طريق "الإسكندرية -  مطروح".

تصادم سيارتين في الكيلو 70

وقال مصدر بصحة مطروح  خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إن غرفة الطوارئ تلقت بلاغا يفيد بتصادم سيارتين فى الكيلو 70 طريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف، وتبين أن جميع المصابين لفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وأشار إلى أنه تم التعرف على شخصين فقط من خلال بطاقة الرقم القومي، وهم: منى سعيد عبدالرازق  42 سنة، محمد سليمان مصطفى 41 سنة، وهناك 4 جثامين مجهولة الهوية، حيث تم التحفظ على الجثامين فى ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة. 

مصرع شخص مستشفى رأس الحكمة المركزى طريق الإسكندرية مطروح جثمان هامد التحفظ على الجثمان

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مصرع 6 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "الإسكندرية - مطروح"

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