الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"حاسبات مطروح" تنظم ندوة توعوية في إطار البرنامج الرئاسي "مودة"

ندوة توعوية في إطار
ندوة توعوية في إطار البرنامج الرئاسي "مودة

قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، إن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة نظمت ندوة توعوية في إطار البرنامج الرئاسي "مودة"، حاضرت فيها الدكتورة مروة عبد العظيم، المدرس بالكلية

التصدي لظاهرة التفكك الأسري

وأوضح الدكتور مصطفى النجار، أن تنظيم تلك الندوات التوعوية بمختلف كليات الجامعة، يحاضر فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، تنفيذًا لرؤية الدولة في التصدي لظاهرة التفكك الأسري، ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه المجتمع للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

_ الحد من نسب الطلاق في المجتمع

ومن جهتها، أضافت الدكتورة مروة عبد العظيم، أن الندوة هدفت إلى الحد من نسب الطلاق في المجتمع، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري التي تساعدهم على تأسيس كيان أسري سوي قائم على مبادئ المودة والرحمة، بما يساهم في خفض معدلات الطلاق، والتوعية بأسس اختيار شريك الحياة، مؤكدة على أهمية توقيع الكشف الطبي قبل للزواج.

جدير بالذكر أن الندوة تناولت عدة محاور شملت: كيفية اختيار شريك الحياة المناسب، طرق معالجة ظاهرة الطلاق، توعية الشباب المقبل على الزواج بالمعارف اللازمة، ودعم الإرشاد الأسري، وكيفية التنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء.

وفى سياق آخر، كان قد قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، في بيان إعلامي سابق له، إن نادي ريادة الأعمال بالجامعة ينظم فعاليات أسبوع ريادة الأعمال في دورته الثانية بعنوان "ريادة الأعمال والتنمية المستدامة في جامعة مطروح"، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في الفترة من 20 - 23 نوفمبر، بحضور الدكتور جلال أبوخديجة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور أحمد المهدي، مدير الحاضنة التكنولوجية نماء، والدكتورة ميسة البياع مدير نادي ريادة الأعمال، والدكتور أحمد محجوب مدير مكتب TICO، وعدد من طلاب وطالبات كليات الجامعة، وذلك بمقر الحرم الجامعي.

ندوة توعوية في إطار البرنامج الرئاسي
ندوة توعوية في إطار البرنامج الرئاسي "مودة
ندوة توعوية في إطار البرنامج الرئاسي
ندوة توعوية في إطار البرنامج الرئاسي "مودة
ندوة توعوية في إطار البرنامج الرئاسي
ندوة توعوية في إطار البرنامج الرئاسي "مودة
رئيس جامعة مطروح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ندوة توعوية البرنامج الرئاسي مودة مطروح

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