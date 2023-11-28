الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

غدًا.. بدء الصمت الانتخابى بالخارج وانطلاق التصويت الجمعة لمدة 3 أيام

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يبدأ غدًا الأربعاء الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية بالخارج، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة. 

وتبدأ عملية التصويت بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية تنتهي يوم الأحد 3 ديسمبر المقبل، في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية، التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت، واختيار المرشح الذى يرغب فيه، ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلًا من: "المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم".

وتمثل الدعاية الانتخابية كل الأنشطة التى يتخذها المرشح أو حملته الانتخابية من تعليق اللافتات والمصلقات وعقد الندوات والمؤتمرات والظهور الإعلامى فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعى وغيرها من الأنشطة التى تستهدف إقناع الناخب بالبرنامج الانتخابى الخاص بالمرشح.

ضوابط الدعاية الانتخابية 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عددًا من الضوابط والمحظورات فى الدعاية الانتخابية، فحددت الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية 20 مليونًا فى الجولة الأولى و5 ملايين فى الإعادة، وسمحت للمرشحين بفتح حسابات بنكية فى بنك مصر أو الأهلى لمراقبة مصروفات الدعاية، وسمحت أيضًا بتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط بحد أقصى 2% من قيمة العشرين مليونًا المخصصة للإنفاق.

ويبدأ الصمت الانتخابى للمصريين فى الداخل يوم 8 ديسمبر، على أن تجرى عملية التصويت أيام 10 و11 و12 ديسمبر، وقالت الهيئة الوطنية، فى بيان لها أمس، إنها أعادت إطلاق قاعدة بيانات مراكز الاقتراع، عبر موقعها الإلكترونى الرسمى، بعد إجراء التحديث اللازم، والانتهاء من التحقيق فى كل الشكاوى.

لصمت الانتخابى لانتخابات الرئاسية تصويت المصريين بالخارج الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات

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