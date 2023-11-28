الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الداخلية توضح حقيقة تحذير المواطنين من فتح أبواب المنازل بسبب عصابة للسرقة

عصابة
عصابة

 


تداول منشور تحذيري منسوب لوزارة الداخلية يحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لشركات المياه والكهرباء ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح


تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي منشورًا تحذيريًا منسوبًا لوزارة الداخلية يحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أي شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابي يزعم عناصره تبعيتهم لشركات المياه والكهرباء ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، التي أكدت أن المنشور المشار إليه قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته من قبل، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الادعاءات.

اشاعه صفحات التواصل الاجتماعي الداخلية تشكيل عصابي منشور

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