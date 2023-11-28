أعراض وأسباب وعلاج اعتلال القلب التوسعي

العديد من أمراض القلب آخذة في الارتفاع في العصر الحديث بسبب مزيج من العوامل الوراثية ونمط الحياة والعوامل البيئية، حالة القلب التي تم التركيز عليها بعد دخول مصمم الأزياء روهيت بال إلى مستشفى ميدانتا في جورجاون، هى اعتلال عضلة القلب المتوسع، هى حالة القلب عندما تتضخم حجرات القلب وتفقد قدرتها على الانقباض.

"اعتلال عضلة القلب التوسعي هو حالة قلبية حيث تصبح غرفة الضخ الرئيسية في القلب متضخمة ومضعفة، لا يوجد علاج كامل، ولكن يمكن للعلاجات إدارة الأعراض وتحسين نوعية الحياة، تشمل الأعراض التعب وضيق التنفس والتورم وعدم انتظام ضربات القلب.

ويحدث اعتلال عضلة القلب الإقفاري عندما تضعف عضلة القلب بسبب انخفاض تدفق الدم والأكسجين، وغالبًا ما يحدث ذلك بسبب مرض الشريان التاجي أو النوبات القلبية، ويؤدي نقص تدفق الدم إلى إتلاف عضلة القلب، مما يؤدي إلى ضعف وظيفتها، وأحيانًا يؤدي إلى تضخم القلب وإضعافه، مما يؤدي إلى اعتلال عضلة القلب.

أعراض اعتلال عضلة القلب المتوسعة

يشاركنا الدكتور خان علامات وأعراض هذه الحالة التي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى قصور القلب.

التعب: قد يعاني الأفراد من التعب المستمر، حتى مع الحد الأدنى من النشاط البدني.

- ضيق في التنفس: ويلاحظ بشكل خاص أثناء المجهود أو عند الاستلقاء.

التورم (الوذمة): يظهر بشكل شائع في الساقين والكاحلين والبطن.

مشاكل في نظم القلب: ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة.

- ضيق التنفس: السعال المستمر أو الصفير.

انزعاج في الصدر: قد يشعر بعض الأفراد بألم أو انزعاج في الصدر.

الأسباب المحتملة لاعتلال عضلة القلب التوسعي

وفقًا للدكتور خان، يمكن أن ينشأ مرض DCM من عوامل مختلفة:

الوراثة: قد تؤدي الطفرات الجينية الموروثة إلى تعريض الأفراد للإصابة بمرض DCM.

الالتهابات: يمكن أن تساهم الالتهابات الفيروسية التي تؤثر على القلب.

الأدوية: بعض الأدوية قد يكون لها تأثيرات سامة على القلب.

تعاطي الكحول: الإفراط في استهلاك الكحول يمكن أن يؤدي إلى DCM.

مجهول السبب: في بعض الحالات، يظل السبب غير معروف.

هل يوجد علاج لاعتلال عضلة القلب التوسعي؟

"لا يوجد علاج كامل، ولكن العلاجات يمكن أن تدير الأعراض وتحسن نوعية الحياة، تشمل الأعراض التعب وضيق التنفس والتورم وعدم انتظام ضربات القلب، ويختلف متوسط ​​العمر المتوقع اعتمادًا على عوامل مختلفة مثل شدة الحالة والصحة العامة والاستجابة للعلاج، يقول الدكتور كول: "يعيش بعض الأشخاص حياة طبيعية نسبيًا مع الرعاية المناسبة، بينما قد يواجه آخرون المزيد من التحديات".

يمكن أن يختلف متوسط ​​العمر المتوقع في هذه الحالة بناء على عدة عوامل:

شدة الحالة: مدى خلل القلب.

الأمراض المصاحبة: وجود مشاكل صحية أخرى.

الاستجابة للعلاج: مدى استجابة الفرد للتدخلات الطبية.

يقول الدكتور خان: "مع الإدارة المناسبة، وتغيير نمط الحياة، وأحيانًا زراعة القلب، يمكن للأفراد المصابين بمرض DCM أن يعيشوا لسنوات عديدة".

علاج

يقول الدكتور خان إن تغيير نمط الحياة والجراحة والأجهزة المزروعة والأدوية يمكن أن تساعد في العلاج.

الأدوية: توصف لعلاج الأعراض وتحسين وظائف القلب. قد تشمل هذه الأدوية حاصرات بيتا، ومثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، ومدرات البول، ومضادات التخثر.

تغييرات نمط الحياة: التأكيد على نمط حياة صحي للقلب، بما في ذلك التعديلات الغذائية، وإدارة الوزن، وممارسة التمارين الرياضية المعتدلة بانتظام.

الأجهزة القابلة للزرع: قد يوصى باستخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب أو أجهزة تنظيم ضربات القلب لتنظيم إيقاع القلب.

الجراحة: في الحالات المتقدمة، يمكن التفكير في زراعة القلب عندما لا تكون العلاجات الأخرى كافية.