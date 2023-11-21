4 أنماط صحية لتجنب مشاكل القلب.. اعرفها

أوضح الدكتور أرول دومينيك فورتادو، استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية والصدر في مستشفى أستر سي إم آي في بنغالور، أن الأمراض القلبية الوعائية تشير إلى مجموعة من الحالات التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك مرض الشريان التاجي، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

ووفقا له أصبحت الأمراض القلبية الوعائية أكثر شيوعا هذه بعض الأمثلة:

أصبحت السمنة والتدخين والسكري من عوامل الخطر الأكثر شيوعًا.

تتغير أنماط حياة الناس، حيث أصبح المزيد من الناس خاملين ويتناولون وجبات غير صحية.

قد تكون قابلية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية موروثة.

عواقب بداية مبكرة للأمراض القلبية الوعائية

وحذر الدكتور أرول دومينيك فورتادو، طبيب القلب، من أن "الأمراض القلبية الوعائية التي تظهر في وقت مبكر من الحياة يمكن أن تكون قاتلة، الأشخاص الذين يصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية في سن مبكرة هم أكثر عرضة للإصابة بشكل حاد من المرض والوفاة نتيجة لذلك.

يمكن أن تؤثر أمراض القلب والأوعية الدموية المبكرة أيضًا سلبًا على نوعية حياة الشخص. قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من الأمراض القلبية الوعائية من الألم المزمن والتعب ومشاكل صحية أخرى. وقد يُطلب منهم أيضًا إجراء تغييرات في نمط حياتهم، مثل الإقلاع عن التدخين وتغيير نظامهم الغذائي.

وسلط الضوء على عوامل نمط الحياة التالية:

نمط الحياة المستقر: أصبحت حياتنا الحديثة مستقرة بشكل متزايد، مع قضاء ساعات طويلة في الجلوس أمام الشاشات وقلة النشاط البدني. هذا النقص في النشاط البدني يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يمكن للتمرين المنتظم أن يغير قواعد اللعبة في الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية.

العادات الغذائية السيئة: أصبحت الوجبات السريعة، والإفراط في استهلاك السكر، ونقص العناصر الغذائية الأساسية في وجباتنا الغذائية هي القاعدة. تساهم عادات الأكل السيئة هذه في ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. من الممكن إحداث فرق كبير من خلال الترويج لنظام غذائي صحي للقلب غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

التوتر والصحة العقلية: أصبح التوتر رفيقًا دائمًا في حياتنا. لا يؤثر الإجهاد المزمن على الصحة العقلية فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا مهمًا في تطور أمراض القلب والأوعية الدموية. إن فهم العلاقة بين الإجهاد والأمراض القلبية الوعائية أمر بالغ الأهمية، كما هو الحال بالنسبة لتنفيذ استراتيجيات إدارة الإجهاد.

الاستعداد الوراثي: بعض الأشخاص لديهم استعداد وراثي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. نظرًا لأن تاريخ العائلة مهم جدًا في تحديد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فإن الاختبارات والاستشارة الوراثية تعد أدوات مهمة لتحديد هذا الخطر والتخفيف منه.

الوقاية والتوعية

وخلص الدكتور أرول دومينيك فورتادو إلى أن "الوقاية من الأمراض القلبية الوعائية لدى الشباب الهنود يجب أن تكون جهدًا تعاونيًا، الاكتشاف المبكر والوقاية أمر بالغ الأهمية، قم بجدولة فحوصات صحية منتظمة لمراقبة صحة قلبك، ومن أجل رفع مستوى الوعي، ينبغي الترويج للحملات والمبادرات التثقيفية بشكل نشط، يلعب كل من الحكومة وقطاع الرعاية الصحية أدوارًا حاسمة في جعل الرعاية الصحية والمعلومات أكثر سهولة.

يجب علينا أن نبدد الأسطورة القائلة بأن الأمراض القلبية الوعائية لا تمثل سوى مشكلة لكبار السن. يمكننا إحراز تقدم كبير في مكافحة هذا الوباء الصامت من خلال معالجة أنماط الحياة المستقرة، والخيارات الغذائية السيئة، والإجهاد، والاستعداد الوراثي