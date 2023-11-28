الجارديان: قادة العالم يسعون لتوفير25 مليار دولار من دول البترول للحد من تدهور البيئة

أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن العديد من قادة العالم يسعون في الوقت الحالي لتوفير ما يقرب من 25 مليار دولار من الدول المنتجة للبترول من أجل الحد من تدهور البيئة الذي يشهده كوكب الأرض في الوقت الحالي بسبب ظاهرة تغير المناخ.

وأشارت كاتبة المقال فيونا هارفي إلى أن تلك الدعوة التي أطلقها عدد من قادة العالم السابقين ومنهم رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جوردون براون تأتي قبل انعقاد قمة المناخ كوب-28 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس القادم.

ويضيف المقال أنه يجب تحصيل 25 مليار دولار من دول البترول الغنية لمواجهة الكوارث الناجمة عن تغير المناخ والتي تعاني منها الدول الأكثر فقرا والشعوب الأضعف في العالم، موضحا في هذا السياق أن مايقرب من 70 من قادة العالم السابقين وقعوا خطابا يطالبون فيه الدول الغنية بتخصيص هذا المبلغ لتقديمه لقمة المناخ القادمة التي تستضيفها مدينة دبي الخميس القادم.

وأوضح المقال أن تلك القيادات تشمل 25 رئيس وزراء ورئيس جمهورية سابق وشخصيات دولية بارزة منهم أمين عام الأمم المتحدة السابق بان كي مون ورئيسة وزراء نيوزلندا السابقة هيلين كلارك ورئيسة مالاوي السابقة جويس باندا ورئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشيليت.

ويشير المقال إلى أن تلك المبالغ التي يطالبون بتخصيصها سوف تسهم بما لا يدع مجالا للشك في سد جزء من الفجوة التمويلية لتعويض الدول الفقيرة عن الخسائر التي تكبدتها بسبب تغير المناخ.

ويلفت الخطاب، المقرر توجيهه لقمة كوب 28، إلى أن عوائد البترول وصلت قبل عام واحد من جائحة كورونا إلى 1.5 تريليون دولار سنويا إلا أنها قفزت لتصل إلى 4 تريليون دولار عام 2022، وهو ما يمثل ما يقرب من 40 ضعفا المبالغ التي تعهدت دول العالم تخصيصها للدول الفقيرة عام 2009 لمواجهة آثار تغير المناخ والحد من انبعاثات الغازالمتسببة في الاحتباس الحراري والتي وصلت إلى 100 مليار دولار.

ويشير المقال في الختام إلى أن قمة كوب 28 سوف تشهد حضورا عالميا على أعلى مستوى حيث يشارك فيها كل من العاهل البريطاني الملك تشارلز ورئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فضلا عن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.