الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مارس رياضة التأمل يوميًا لمدة 15 دقيقة.. لهذه الأسباب

التأمل
التأمل

لا يعلم الكثير منا مدى أهمية التأمل في حياتنا، ويعتبر البعض أن ممارسة التأمل لا يعتبر شيء ضرورى، وذلك نظرا لعدم معرفة مدى أهمية الأمر وتأثيره الفعال على الحالة النفسية والجسدية.

ما علاقة ممارسة التأمل بالدورة الدموية للجسم 

فبحسب ما جاء في موقع " mayoclinic"، فأن التأمل يلعب دور كبير في التخلص من الحالة النفسية السيئة، وذلك نظرا لأنك بممارسة التأمل تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم والتلخص من الطاقة السلبية التى تعمل على زيادةا لحالة النفسية السيئة والأفكار التشاؤمية لديك، ولكن ممارسة التأمل يساعد في القضاء على كل ذلك لذا يجب ممارسة التأمل يوميا ما لا يقل عن 15 دقيقة خاصة مع وجود طقس مناسب سيساعدك في ممارسة التأمل بشكل سليم.

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تعرف على ما يفعله التأمل في الذاكرة 

وبحسب ما ذكر في الموقع، فأن التأمل يساعد بشكل كبير في القضاء على مشكلة الصداع النصفي، لان تصفيه الذهن يقلل من الإجهاد العصبي الذي يؤثر عليك بصورة سلبية ويتسبب في الإصابة بالصداع النصفي، إلي جانب ذلك يساعد التأمل على التخلص من مشكلة النسيان، لأن النسيان في كثير منا لأحيان يكون ناتج عن الضغط العصبي، ولكنا لتأمل يساعد فى تصفيه الذهن وبالتالى مقاومة مشكلة النسيان.

ما علاقة ممارسة التأمل بالتخلص من آلأم الظهر والرقبة 

كما يعمل التأمل على التخلص من مشكلة آلام العضلات خاصة آلام الظهر والرقبة، لذا يجب الحر صعلى ممارسة بصورة يومية وبشكل سليم من خلال إختيار طريقة الجلوس الأمثل كما يمكنك سماع بعض الموسيقي الهادئة التى ستساعدك بشكل أفضل على ممارسة التأمل السليم.، كام يعمل على التلخص من مشكلة الأرق التى يعانى منها الكثير.

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