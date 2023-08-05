3 تمارين يوجا مختلفة تعزز عمل الذاكرة ونشاط الدماغ وتجدد خلايا المخ

أثبتت أحدث الدراسات أن استخدام تمارين اليوجا والتحكم في التنفس وتمارين التأمل تقوي الذاكرة وتنشط عمل الدماغ، وتجدد خلايا المخ، ويمكن استخدام تمارين اليوجا كأداة علمية لزيادة الذكاء، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المزايا الأخرى التى تعود على الصحة.

وحسب موقع Hindustan times

يقول الدكتور هيميلين صيدا: "تؤثر ممارسة تمارين اليوجا على الأنظمة الداخلية للجسم، وتعمل على توازن نصف الدماغ الأيمن ونصف الدماغ الأيسر، وتحسن تدفق الدم إلى الدماغ، وتساعد اليوجا المادة الرمادية الموجودة في الدماغ والتى تكون مسؤولة عن العمليات مثل الذاكرة والإدراك والتنسيق من خلال موازنة مجالات طاقة الجسم".

وأضاف: "تتضمن اليوجا ممارسات محددة للتخيل والتأمل والتي لها تأثيرات قابلة للقياس الكمي على الدماغ وخلاياها العصبية، ما يؤثر بنجاح على نصف المخ الأيمن ونصف المخ الأيسر، مما يعزز ويوازن أنشطة الدماغ الأيمن والأيسر، فضلا عن أن اليوجا هي ممارسة رياضية وتأملية تم إثبات قدرتها على تحسين الصحة الجسدية والعقلية".

ووفقًا له يمكن تحسين الصحة العقلية والقدرات المعرفية من خلال القيام بأنشطة اليوجا التالية في الروتين اليومي لتعزيز النشاط العصبي:

باكاسانا أو وضع كرو بوز:

ابدأ في وضع جسمك بشكل متساوي، ثم انحني للأمام وضع راحتي يديك على الأرض أمامك ، وأصابعك متجهة للأمام ومباعدة، ثم ارفع حوضك وارفع أصابع قدميك، واثني مرفقيك قليلًا ثم ضع ركبتيك تحت الإبطين مباشرة، وقم بتحويل وزن جسمك إلى الأمام على ذراعيك، وإيجاد التوازن، ورفع كلا القدمين ببطء عن الأرض، اجمع قدميك معًا وحاول فرد ذراعيك قدر الإمكان.

2. السرفانجا أو وضع حامل الكتف:

قم بالاستلقاء على ظهرك ثم ضع ذراعيك بجانب جسمك و ارفع ساقيك عن الأرض برفق ، وارفعهما بشكل عمودي على الأرض مع توجيه القدمين لأعلى ثم ارفع حوضك ببطء وارجع عن الأرض وارفع ساعديك عن الأرض وضع راحتي يديك على ظهرك للحصول على الدعم، ثم استهدف الحصول على خط مستقيم من كتفيك إلى جذعك وحوضك ورجليك وقدميك وركز نظرك على قدميك.

3. ممارسة التأمل:

ويتضمن ذلك التمرين تصور النظام الشمسي بأكمله ، بما في ذلك عناصر مثل الأشجار والأنهار والبحار والغابات والمحيطات أثناء التأمل، قم بتخيل اتساع الكون بينما تغذي مشاعر الحب والامتنان، وسلط الضوء على فوائد ذلك التمرين التى تأتي على النحو التالي:

يقوي العقل.

يعزز قوة الذاكرة.

يعزز التركيز.

وأضاف: "اليوجا تعمل كعلم تقليدي يصوغ رابطًا قويًا بين العقل والجسم من خلال الحركات الجسدية في شكل تمارين معينة لا تتعدى الـ٣٠ ثانية ، وتنقل اليوجا آثارها المذهلة من الجسم إلى الدماغ، من ناحية أخرى نظرًا لأن موجات الدماغ هي طاقة كهرومغناطيسية ، فإن التمارين الجسدية وتمارين التأمل يسببان انعكاس مفيد على الجسم.

وتعزز الإبداع لدى الأشخاص، و التعبير البناء والمركز على المشاعر الداخلية، فقد تساعد هذه التقنيات الأشخاص على تطوير عادات جديدة تعزز استرخاء الجسم والعقل بمرور الوقت، وايضا تحسن بشكل كبير الوظيفة المعرفية وصحة الدماغ وتعمل على تعزيز النشاط العصبي وموازنة عمليات الدماغ فهي رياضة شاملة لرعاية الصحة الجسدية والعقلية".