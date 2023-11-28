الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

موعد بدء التقدم بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، عن موعد بدء التقدم بالملفات الخاصة بوظيفة مندوب مساعد وعن شروط التقديم لوظيفة مندوب مساعد، عن قبول دفعة تعينات جديدة لخريجي دفعة 2023، من خريجى الحقوق والشريعة القانون والشرطة.

موعد تقديم وظيفة مندوب مساعد


وحددت المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة بأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 30 عام وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة، وتم سحب الملفات والانتهاء منها، وتشهد الفترة المقبلة مواعيد تقديم الملفات يوم 2 ديسمبر وحتي 10 ديسمبر 2023.

شروط التعيين في مجلس الدولة

شروط التعيين بمجلس الدولة: -

-مسموح لجميع الجنسين، للذكور والإناث.
-لا يقل التقدير عن جيد.
-عمر المتقدم لا يزيد عن 30 عام.
-عدم السقوط من الاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
-توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
-دفع 1500 جنيه لسحب الملف على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة في بنوك الأهلى المصرى - مصر - القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.
مقر مجلس الدولة في الدقي في 3 شارع عصام الدالي، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

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خطوات تقديم وظيفة مندوب مساعد إلكترونيًا

-الدخول على الموقع عن طريق مزود خدمة إنترنت.
- يتم الدخول باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم الخاصة بالمتقدم، والتى تم تسليمها مع الملف.
- يتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح، ومراجعتها جيدًا ثم الضغط على حفظ.
- بعد الحفظ يظهر رقم الطلب الإلكترونى الخاص باستمارة المتقدم، ويتم طباعتها شاملة البيانات.
- يتم استكمال باقى البيانات يدويًا ومراجعتها والتأكد من صحتها وتصويرها كاملة أربع نسخ.
- بعد النسخ يتم التوقيع على الأصل وجميع النسخ توقيعًا حيًا بخط اليد.

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