الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير رخا أحمد حسن: الهدنة قد تمدد لفترة أطول

السفير رخا أحمد حسن
السفير رخا أحمد حسن

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تمديد الهدنة في قطاع غزة الذي تحاول مصر جاهدة تفعيله، هو مطلب مهم جدا، متابعا: “رأينا كل الوفود تمر على مصر وتلتقي الرئيس السيسي وكبار المسؤولين بهدف التشاور وكيفية الخروج من المجزرة التي تحدث في غزة، والتي شاهدها العالم”.

الدمار في قطاع غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "النيل للأخبار" صباح اليوم الثلاثاء، أنه بعد انتهاء الهدنة في قطاع غزة، كان من المؤسف مشاهدة الدمار في القطاع بلا هدف، متابعا: كانت إسرائيل قد قالت ستحرر الأسرى الإسرائيليين بالقوة ولم يحدث، وقالت أنها ستهزم حماس ولم يحدث، فبالتالي العالم يطالب الآن أن تكف إسرائيل عما تفعله، لأنها أخذت فرصتها لتنفذ ما تريد والآن عليها أن تستمع إلى العالم.

وأكد أن العالم يريد انتهاء القتال والتوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، موضحا أن الضغوط كانت قوية من أجل قبول تمديد الهدنة وكان الحديث عن 4 أو 5 أيام، وبعد ذلك تمتد يومين آخرين لإعطاء الفرصة لبحث المد لفترة أطول.

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