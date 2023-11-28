الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"بحوث الصحراء" ينظم قوافل إرشادية لمزراعي القمح بالوادي الجديد

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء

قال حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء إن المركز نظم عددا من القوافل الإرشادية للمزارعين بمحافظة الوادي الجديد لتوعية المزارعين وحثهم على زراعة محصول القمح وتعريفهم بأهم الأصناف المتأقلمة مع ظروف المنطقة وذات الإنتاجية العالية. 

وأضاف في بيان أنه تم التوعية لاستخدام الطرق الزراعية الحديثة وتطبيق الممارسات الزراعية السليمة وذلك لزيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح والحصول على إنتاج اقتصادي عالي مما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلي، وذلك بتوجيهات مباشرة من وزير الزراعة وضمن خطة المركز.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه قيادات الوزارة وجميع مسؤوليها بالمحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير كافة مستلزمات الانتاج لتعظيم انتاجية القمح.

وأكد شوقي أهمية توعية المزارعين بالممارسات الزراعية السليمة مثل إختيار الصنف المناسب وطريقة الزراعة مثل الزراعة على مصاطب والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد إستخدام المياه، بالإضافة إلى التواجد مع المزارعين على مدار فترة الزراعة لتقديم النصائح والإرشادات.

حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء القوافل الإرشادية محافظة الوادي الجديد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

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