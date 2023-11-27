هتافات فلسطينية لمصر وقطر لجهودهما فى تحرير الأسرى

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية إن ردود الأفعال الفلسطينية بشأن تمديد الهدنة ليومين كانت إيجابية بسبب وساطة مصر لهذا الأمر، حيث يأمل كثيرون في أن تستمر وتنتهي بوقف دائم لإطلاق النار.

أشارت مراسلة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الفلسطينيين يهتفون للمقاومة وغزة وأيضًا لدور مصر وقطر، حيث تم تحرير 150 أسيرًا وأسيرة فلسطينية ويتوقع الشارع الفلسطيني نجاح مصر في تمديد الهدنة لأكثر من ذلك.

ونوهت السلامين إلى أنه من المتوقع أن يتم الإفراج عن 300 أسير خلال الأيام القادمة، خاصة مع تمديد الهدنة لمدة 24 ساعة، حيث رحب الفلسطينيون بالجهود المصرية في هذا الشأن.