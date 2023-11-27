الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": رفع درجة الاستعداد بمعبر رفح لاستقبال المحتجزين

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لغزة

قال موفد القاهرة الإخبارية أحمد بشتو إنه تم رفع درجة الاستعداد بمعبر رفح لاستقبال الدفعة الرابعة من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى.

وأكد في تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الصليب الأحمر تسلم من حماس 11محتجزًا بينهم سيدتان و9 أطفال ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وفي طريقهم لستيلمهم للجانب المصري في معبر رفح.

وتابع أنه سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم قبل تسليميهم للجانب الإسرائيلي وفقًا للاتفاق، مؤكدًا أن زيادة دخول حجم المساعدات لغزة ساعد على حلحة الأزمة وعودة المستشفيات وأجهزتها للعمل، خاصة مع دخول كميات كبيرة من الوقود، إضافة إلى المساعدات الطبية.

إدخال كميات كبيرة من الغاز لغزة

وأكد أنه تم ادخال كميات كبيرة من الغاز والدقيق ما ساعد على عودة المخابز للعمل مرة ثانية بعد توقف لأيام بسبب نقص الغاز والدقيق.

موفد القاهرة الإخبارية معبر رفح صفقة تبادل المحتجزين الصليب الأحمر حماس

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" تنشر قائمة الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال

بالأسماء.. قائمة الأسرى الفلسطينيين المشمولين بالإفراج فى رابع أيام صفقة التبادل

الرقب: أتوقع هجومًا عنيفًا على غزة بعد تسليم الأسرى الإسرائيليين

القاهرة الإخبارية: الصليب الأحمر تسلّمت 11 إسرائيليًا محتجزًا ضمن صفقة تبادل الأسرى

ضياء رشوان يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" تفاصيل المرحلة الرابعة من تبادل الأسرى

شئون الأسرى الفلسطينية: نعوّل على القيادة المصرية لوقف الحرب فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. “أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

تمديد 48 ساعة.. كيف تمكنت مصر من وقف المذبحة وإعادة الحياة لسكان غزة؟

بعد ظهورها معه بملابس عارية.. إنجي حمادة تكشف علاقتها بـ كروان مشاكل

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 ورابط الاستعلام

حماس: الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة ليومين إضافيين بنفس الشروط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟