"القاهرة الإخبارية": رفع درجة الاستعداد بمعبر رفح لاستقبال المحتجزين

قال موفد القاهرة الإخبارية أحمد بشتو إنه تم رفع درجة الاستعداد بمعبر رفح لاستقبال الدفعة الرابعة من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى.

وأكد في تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الصليب الأحمر تسلم من حماس 11محتجزًا بينهم سيدتان و9 أطفال ضمن الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وفي طريقهم لستيلمهم للجانب المصري في معبر رفح.

وتابع أنه سيتم توقيع الكشف الطبي عليهم قبل تسليميهم للجانب الإسرائيلي وفقًا للاتفاق، مؤكدًا أن زيادة دخول حجم المساعدات لغزة ساعد على حلحة الأزمة وعودة المستشفيات وأجهزتها للعمل، خاصة مع دخول كميات كبيرة من الوقود، إضافة إلى المساعدات الطبية.

إدخال كميات كبيرة من الغاز لغزة

وأكد أنه تم ادخال كميات كبيرة من الغاز والدقيق ما ساعد على عودة المخابز للعمل مرة ثانية بعد توقف لأيام بسبب نقص الغاز والدقيق.