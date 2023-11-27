باحث: مصر لعبت دورًا محوريًا في تطبيق الهدنة بغزة

قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن مصر تلعب منذ 7 أكتوبر الجاري، وربما قبل ذلك الدور الأهم والأبرز على مستوى القضية الفلسطينية بكل أبعادها منذ اليوم الأول لعملية طوفان الأقصى وما تبعها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

أضاف عبدالرازق، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة extra news، أن مصر لعبت دورًا مهمًا للغاية على أكثر من صعيد؛ أولًا: فيما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل فوري وعاجل ومستدام وكافل لكافة مواطني قطاع غزة.

أوضح أن الشق الآخر يتمثل في خفض التصعيد، وهو الأمر الذي بذلت فيه مصر جهود كبيرة، ربما في التوصل إلى الهدنة الإنسانية التي نشهد يومها الرابع، ومن المنتظر أن يتم تمديده لمدة يومين إضافيين.