الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسن سلامة: الرفض المصري لتهجير الفلسطينيين أحبط مخططات الاحتلال

غزة
غزة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية  كما هو الحال في محيطها الإقليمي والدولي، لتواصل تصدرها لقائمة أكثر الدول الداعمة للقضية على مدار تاريخها.

وأضاف “سلامة” خلال مداخلة هاتفية عبر “extra news”، أن كل عدوان تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت مصر أول من يثدم الدعم والمساندة وإعادة الإعمار، لافتًا إلى حجم الجهود الدبلوماسية المصرية والاتصالات المكثفة بجميع الأطراف لوقف العدوان على القطاع، إضافًة إلى تقديم المساعدات وفتح معبر رفح الذي لم يغلق يومًا واحدًا.

وأكد الدكتور حسن سلامة، أن الرفض المصري لتهجير الفلسطينيين كان حجر عثرة في وجه الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخططاته.

 

فلسطين القضية الفلسطينية العدوان الإسرائيلى إسرائيل الهدنة بين إسرائيل وحماس

الأكثر قراءة

عاجل.. “أشكركم على إنسانيتكم”.. تفاصيل رسالة محتجزة إسرائيلية مفرج عنها لـ"كتائب القسام"

الميراث المُشرف.. ماذا ترك لنا طارق عبدالعزيز؟

تمديد 48 ساعة.. كيف تمكنت مصر من وقف المذبحة وإعادة الحياة لسكان غزة؟

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 ورابط الاستعلام

بعد ظهورها معه بملابس عارية.. إنجي حمادة تكشف علاقتها بـ كروان مشاكل

سبب استبعاد بيرسي تاو من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

د.كريمة الحفناوى

الخامس والعشرون من نوفمبر ومناهضة العنف ضد المرأة

لواء.حمدى البطران

سكر وكهرباء وأشياء أخرى

د. منى حلمى

بطولة صامتة

محاسن السنوسي

حربك على غزة لن تحقق أمنك يا"نتنياهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟