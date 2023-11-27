حسن سلامة: الرفض المصري لتهجير الفلسطينيين أحبط مخططات الاحتلال

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية كما هو الحال في محيطها الإقليمي والدولي، لتواصل تصدرها لقائمة أكثر الدول الداعمة للقضية على مدار تاريخها.

وأضاف “سلامة” خلال مداخلة هاتفية عبر “extra news”، أن كل عدوان تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كانت مصر أول من يثدم الدعم والمساندة وإعادة الإعمار، لافتًا إلى حجم الجهود الدبلوماسية المصرية والاتصالات المكثفة بجميع الأطراف لوقف العدوان على القطاع، إضافًة إلى تقديم المساعدات وفتح معبر رفح الذي لم يغلق يومًا واحدًا.

وأكد الدكتور حسن سلامة، أن الرفض المصري لتهجير الفلسطينيين كان حجر عثرة في وجه الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ مخططاته.