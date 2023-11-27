الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

النصر يحجز مقعدًا فى ثمن نهائى دورى أبطال آسيا بالتعادل مع بيرسبوليس

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو - النصر - بيرسبوليس

حجز فريق النصر السعودي، مقعدًا في دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، بتعادله مع ضيفه بيرسبوليس الإيراني على ملعب الأول بارك، سلبًا دون أهداف، في الجولة الخامسة من المجموعة الخامسة بدور المجموعات.

وبرهن البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي، على أخلاقه الرياضية، خلال المباراة بعدما احتسب الحكم، ركلة جزاء لصالحه في الدقيقة الثانية، بداعي عركلته من قبل مدافع بيرسبوليس.

رونالدو نهض مسرعًا وتوجه للحكم وأخبره بأنها ليست ركلة جزاء وأنه لا يوجد خطأ من لاعب بيرسبوليس ضده، حيث إنه سقط بمفرده.

وتوجه حكم المباراة لمشاهدة اللعبة عبر تقنية الفيديو، ليتبين أن مدافع بيرسبوليس لم يُعركل رونالدو، ليقوم بدوره بإلغاء ركلة الجزاء.

وأكمل النصر، المباراة منقوص العدد، بعد تحصل لاعبه علي لاجامي على البطاقة الحمراء في الدقيقة 17، بعد تدخل عنيف على لاعب بيرسبوليس.

وسجل شهاب زاهدي هدفًا لـ بيرسبوليس في الدقيقة 52، لكن لم يتم احتسابه بداعي التسلل، فيما تم تأكيد القرار بعد العودة لتقنية الفيديو.

رونالدو تعرض للإصابة بعد سقوط حارس بيرسبوليس فوقه، ليغادر الملعب في الدقيقة 78، مستبدلًا بزميله محمد مران، قبل أقل من أسبوع على ديربي الرياض أمام الهلال.

وبذلك التعادل، ارتفع رصيد النصر لـ 13 نقطة مؤمنًا صدارته للمجموعة، فيما رفع بيرسبوليس رصيده لـ 8 نقاط في المركز الثاني.

تشكيل النصر أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو، تشكيل النصر أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل النصر أمام بيرسبوليس في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - علي لاجامي - إيميريك لابورت - أيمن يحيى.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - أوتافيو مونتيرو - سامي النجعي.

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

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