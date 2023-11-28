الحقنة القاتلة.. أسرة طالبة حلوان تروى قصة وفاتها بـ"مضاد حيوى"

«قولنا الموضوع بسيط مش محتاج نكشف».. استهتار عاشته أسرة طالبة شعرت بحالة من «المغص الكلوي»، فبدلًا من التوجه بها لمركز طبي أو مستشفى عام توجهوا إلى صيدلية فكانت نهايتها الموت ما القصة؟

أقوال أسرة الفتاة

استمعت نيابة حلوان الكلية لأقوال أسرة فتاة توفت بسبب حقنة مضاد حيوي، وروت الأسرة مأساة الفتاة قائلة أنهم عصر اليوم وجدوا الفتاة تصرخ من الألم بسبب حصوات على الكلى وأملاح لأنها تعاني منها مؤخرًا واعتاد أن تأخذ حقن مسكنة للألم.

ويوم الواقعة توجهت مع أمها لتلقي حقنة ولكن الفتاة التي تقف في الصيدلية غير مختصة فأعطتها حقنة مضاد حيوي على الرغم من أن هذا النوع لابد من إجراء اختبار حساسية، ولكن الفتاة بمجرد أن حقنتها سقطت الطالبة على الأرض وتوفت في دقائق دون أن يستطيع أحد أن يوقف مفعول الحقنة وبطلب الإسعاف كانت توفت، فتم الابلاغ عن الصيدلية وتم ضبط مساعدة الصيدلية.

تحقيقات النيابة

تبين من التحقيقات أن الفتاة، تبلغ من العمر 12 سنة وتعاني من حصوات في الكلى، وذهبت إلى إحدى الصيدليات للحصول على العلاج، فتقابلت مع مساعدة صيدلي تعمل في الصيدلية فأعطتها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها، فتدهورت حالتها الصحية وعلى إثرها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتبين من التحريات الأولية أن الحقنة التي حصلت عليها الفتاة هي مضاد حيوي، ولا بد من إجراء اختبار الحساسية للمريض قبل الحصول عليها، وهذا لم يحدث في الواقعة.



تفاصيل بلاغ قسم التبين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا مفاده وفاة طالبة بسبب إعطائها حقنة دون إجراء اختبار الحساسية لها بمنطقة التبين.

بإجراء التحريات تبين أن فتاة تعمل مساعدة في صيدلية أعطت الحقنة للطالبة دون إجراء اختبار الحساسية لها، فتدهورت حالتها الصحية وتوفيت في الحال.

بتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التبين من ضبط الفتاة العاملة في الصيدلية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.