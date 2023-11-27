سبب استبعاد بيرسي تاو من قائمة الأهلي لمواجهة سموحة (خاص)

غاب الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عن قائمة الفريق التي ستدخل المعسكر المغلق مساء اليوم استعدادًا لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري والمقرر لها مساء غدًا الثلاثاء على ستاد المقاولون العرب.

سبب غياب بيرسي تاو عن مباراة الأهلي وسموحة

وكشف مصدر طبي أن اللاعب حصل على راحة سلبية من مران اليوم بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني على خلفية معاناته من كدمة في القدم التي تعرض لها خلال لقاء ميدياما الغاني في افتتاح الفريق لمبارياته في دور المجموعات الأفريقي

وأضاف المصدر أن كولر فضل إراحة بيرسي تاو من المباراة حتي يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة يانج افريكانز التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات والمقرر لها السبت المقبل في تنزانيا.

قائمة الأهلي لمباراة سموحة في الدوري

أما عن قائمة النادي الأهلي لمباراة سموحة في دوري نايل، فشهدت عودة التونسي علي معلول، وعمرو السولية، للتواجد في القائمة، بعد تعافيهما من الإصابة.

كما تم استبعاد 11 لاعبًا لأسباب مختلفة بين فنية وإصابات وإيقافات، وهم: مصطفى مخلوف، محمود كهربا، محمود متولي، بيرسي تاو، رضا سليم، محمد الضاوي كريستو، كريم نيدفيد، الفرنسي أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس، معتز محمد

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة محمد الشناوي كالآتي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي - مصطفي شوبير- حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول - محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - كريم فؤاد - خالد عبدالفتاح

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية - مروان محسن - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - حسين الشحات - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: محمد زعلوك - صلاح محسن.

ترتيب الأهلي وسموحة في دوري نايل

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط.