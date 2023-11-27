الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدا.. النطق بالحكم في دعوي النصب على الكابتن أحمد حسن

احمد حسن في محكمة
احمد حسن في محكمة جنح الإسكندرية

تنظر محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، غدا الثلاثاء، جلسة النطق بالحكم في قضية مالك شركة مينا للمقاولات المتهم بالامتناع عن تسليم وحدة عقارية تجارية والاستيلاء من الكابتن احمد حسن، قائد منتخب مصر السابق لفريق كرة القدم، علي مبالغ مالية بلغت نحو 5 ملايين جنيه مقابل التعاقد علي وحدتين تجاريين باحدي المراكز التجارية منذ 5 سنوات ولم يتم إنشاء وبناء المشروع.

حضور اللاعب أحمد حسن

وشهدت محكمة حضور الكابتن أحمد حسن، إلى الجلسة وقال إن في عام 2017 أتفق مع الشركة لشراء الوحدتين إلا أن الشركة لم تفي بوعودها ولم تتم بناء المشروع، واستمعت المحكمة إلى المستشار القانوني محمد محمد السيد، محامي اللاعب، والذي قدم ما يفيد بتعاقده على الوحدتي التجاريتين وقدم حافظة مستندات لهيئة المحكمة بما يفيد ذلك.

بلاغ ضد صاحب شركة بالنصب

ترجع أحداث القضية رقم 15175 لسنة 2023 جنح الرمل أول، عندما تقدم الكابتن أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق لكرة القدم، ببلاغ ضد ج.م.ف، رئيس مجلس إدارة شركة مينا للمقاولات والتجارة، الكائنة بدائرة قسم شرطة الرمل اول بالاسكندرية، بالتعاقد معه علي شراء وحدتين تجاريين عقب بناء مول تجاري بمنطقة الدقي منذ 5 سنوات وتم دفع أكثر من 90٪ من المبالغ المالية المتفق عليها لاستلام الوحده الاولي في عام 2022 والوحدة الثانية في عام 2023، وفوجئ مقدم البلاغ بأن قطعة الأرض لم يبنى عليها المشروع وان إدارة الشركة لم تتم تنفيذ وعودها بالبدء في المشروع التجاري وتسليم الوحدات التجارية.

وأكد الكابتن احمد حسن، في البلاغ أنه فوجئ بعدم البدء في المشروع حتي الآن وأن قطعة الأرض ما زالت فضاء ولم يتم البناء عليها المبني التجاري، مشيرًا إلى أن الشركة عليها مخالفات مديونيات قدرت بمبلغ 306 ملايين جنيه وقاموا بتقديم بعض الأوراق التي تفيد بذلك، بالإضافة إلى أن المسؤول عن الشركة أنهم يمرون بظروف قهرية بسبب قرار الدوله بوقف البناء، ومع ذلك قامت الشركة بتحصيل بعض المبالغ المالية من العملاء دون جدوي.

واضاف الكابتن أحمد حسن، أنه عندما طالب الشركة برد المبلغ او تسليم المحلين التجاريين امتنعوا عن السداد وقاموا بالتهرب منه، وعلى الفور تم تحرير المحضر بالواقعة.

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