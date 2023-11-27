طارق فهمى: تصريحات الاحتلال عن استمرار الحرب "دليل على التخبط"

قال د.طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن هناك إرادة بين حماس وإسرائيل بتدخل الوسطاء مصر وقطر لتمديد الهدنة وتبادل الأسرى.

أضاف فهمي، خلال تصريحه لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تحديات ومخاطر على الجانب الإسرائيلي وحماس، مؤكدًا أنه يوجد انقسام داخل الحكومة الإسرائيلية ومجلس الحرب وربما ستنعكس على مسار ما يجري من الهدنة.

وتابع أن عملية التصويت للهدنة مرت، لكن هناك ضغوطات تتعرض لها الحكومة الإسرائيلية ليس من قبل الجمهور الثائر، لكن هناك ضغوطات من الانكسار داخل المؤسسة العسكرية وحديث الردع وستكون هناك مراجعات وتحقيقات بالأيام القادمة.

وأكد أن التصريحات الإسرائيلية عن استمرار الحرب هو حالة تخبط وهدفها تحسين شروط التفاوض؛ لأنه كلما حذرت خصمك استطعت فرض شروطك، مؤكدًا أنه ستكون هناك عمليات نوعية ولكن ليس كبدء الحرب.