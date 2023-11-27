بالأسماء.. قائمة الأسرى الفلسطينيين المشمولين بالإفراج فى رابع أيام صفقة التبادل
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، منذ قليل، قائمة الأسرى المشمولين في إفراجات رابع أيام صفقة التبادل.
وحصل “الدستور” على أسماء المشمولين بالإفراج في رابع أيام صفقة التبادل، وهم:
الأسيرات:
- ياسمين تيسير عبدالرحمن شعبان/ جنين
- نفوذ جاد عارف حماد / القدس
- عطاف يوسف محمد جرادات/ جنين
الأشبال
آدم عبودة حشن غيث/ القدس
صلاح الدين محمد صلاح هدرة/ القدس
عمر إبراهيم عمر أبوميالة/القدس
محمد مهند محمد أبو حمص/القدس
منتصر محمود حاتم الشوشة/ بيت لحم
عبد العزيز عصام محمد أبوسمرة/ الضفة
يوسف عبد الله عودة الخطيب/ رام الله والبيرة
أحمد بشار جمعة أبوعليا /رام الله والبيرة
نديم محمد حسين أبوعرة /طوباس
عبد العزيز أحمد شاهر معطان/ رام الله والبيرة
علاء محمد رشدي معطان/ رام الله والبيرة
محمد سامح جودت سليمان/ رام الله والبيرة
عبد الله أكرم محمد اخليل/ الخليل
جواد توفيق يوسف كميل/ جنين
خليل فراس خليل هيكل/القدس
خالد أبو عصب/ القدس
محمد غازي مرشد محمد غازي سلهب/ الخليل
أحمد نزيه ديب أبوعادي/رام الله والبيرة
أيهم محمود موسى نخلة /رام الله والبيرة
صلاح عمران محمد صلاح/ بيت لحم
دجانة محمود موسى عطون/ القدس
يزن حسام علي أبو قبيطة/ الخليل
حمزه صالح محمد داود/ قلقيلية
قسم خالد محمود العلامي/ الخليل
يحيى نصر الله مصطفى عصيدة/ نابلس
محمد غازي محمد نزال/ جنين
ينال هيثم أمين دار صالح/ رام الله والبيرة
مشعل نمر نايف بني جابر/ نابلس
يزن أيمن عبد الفتي بني جابر/ نابلس
محمد هاني راتب هيموني/ القدس
وأكدت الحركة أن الصفقة ما كان لها أن تتم لولا تضحيات شعبنا وبسالة المقاومة في قطاع غزة وصمودها أمام بطش الاحتلال ونازيته.