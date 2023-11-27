الإثنين 27 نوفمبر 2023
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دبلوماسى سابق: مصر تدفع لتنفيذ وتمديد الهدنة فى غزة (فيديو)

السفير محمد حجازي
السفير محمد حجازي

أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر تقوم باتصالات دولية واسعة على مستويات عليا، بهدف تحقيق المكاسب المنشودة في غزة، والخروج من حالة العنف والتصعيد الإسرائيلي.

وقال حجازي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، إن مصر تدفع لتنفيذ الهدنة وتمديدها وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، والبحث عن حل دائم للصراع.

وأوضح أن وزير الخارجية سامح شكري يشارك في عدة اجتماعات ومنتديات دولية، من بينها منتدى الحوار المتوسطي، ومجلس الأمن الدولي، ولجنة وزراء الدول العربية والإسلامية، وأنه التقى بوزراء خارجية عدة دول أوروبية، منها إسبانيا وبلجيكا، التي تحمل رئاسة الاتحاد الأوروبي في الدورة الحالية.

أضاف حجازي أن هذه الاتصالات والجهود تهدف إلى استدراج الموقف للاستقرار، وتغيير الذهنية الإسرائيلية، والتأثير على المشهد الدولي، موضحًا أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بقيادة نتنياهو يجب أن تزاح عن السلطة؛ لأنها مدانة على الصعيد الإسرائيلي والدولي وأنه ينبغي محاسبة إسرائيل على جرائمها في المحكمة الجنائية الدولية.

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