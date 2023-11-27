الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يوجه رسالة إلى جامعة طنطا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، الاجتماع الدوري لـ مجلس جامعة طنطا بحضور الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خالص شكره لجامعة طنطا وقطاعاتها ومستشفياتها الجامعية لدورها الداعم والمتميز في تقديم الخدمات المجتمعية والطبية لمحافظة الغربية.

كما أكد المحافظ، على الدور الكبير لجامعة طنطا في تنمية وعى طلابها وجميع منسوبيها بضرورة المشاركة السياسية في الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية، موضحا أن المحافظة تضم أكثر من 3 ملايين ناخب، ووفرت 693 لجنة انتخابية موزعة في جميع مراكز المحافظة، إضافة إلى 16 لجنة انتخابية للمغتربين بالمحافظة، مشيرا إلى أهمية توجيه جميع منسوبي الجامعة بنشر الوعي في محيط أسرهم بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

 

محافظ الغربية يشهد الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا ويوجه الشكر للجامعة لجهودها في تقديم الخدمات المجتمعية والطبية بالمحافظة محافظ الغربية مجلس جامعة طنطا الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية جميع منسوبي الجامعة نشر الوعي في محيط أسرهم متحف التعليمي بطنطا

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