الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كل ما تريد معرفته عن المنصة الإلكترونية الرخصة الذهبية

الرخصة الذهبية
الرخصة الذهبية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عن إطلاق المنصة الإلكترونية الرخيصة الذهبية باللغتين العربية والإنجليزية. ويرصد “الدستور” في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية التي شهد رئيس الوزراء إطلاقها عبر الفيديو كونفرانس.

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 كل ما تريد معرفته عن المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية

 

- تتيح المنصة للمستثمر إمكانية الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بمنظومة الرخصة الذهبية.

-  تُمكن المستثمر من تقديم طلبات الحصول على الموافقة الواحدة ومتابعة الموقف التنفيذي لتلك الطلبات.

- تقديم مختلف الخدمات من خلال خطوات بسيطة ومُيسرة.

خطوات التسجيل على المنصة الإلكترونية لمنظومة الرخصة الذهبية

 

-  الدخول إلى المنصة عبر الرابط الإلكتروني وتسجيل حساب جديد عليها.

-  يتم إرسال كود التفعيل الخاص بالحساب على البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم.

-   ثم يمكن تفعيل الحساب والدخول على الصفحة الشخصية للحساب.

-  بعد ذلك يمكن للشركة تقديم الطلب واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة.

الرخصة الذهبية


وتعد الرخصة الذهبية موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وادارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

ووفقا لنص المادة (٢٠) من قانون الاستثمار يجوز أن تتضمن الرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة) سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، ويتضمن ذلك الحوافز المنصوص عليها بالفصل الثاني من قانون الاستثمار وهي:

الحوافز العامة
الحوافز الخاصة
الحوافز الإضافية.

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رخصة الذهبية مصطفى مدبولى الدستور خطوات التسجيل على المنصة الحساب

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