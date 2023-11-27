الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بدء صالون التنسيقية حول «قضايا المحور السياسى فى برامج ورؤى مرشحى الرئاسة»

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

بدأت منذ قليل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونًا نقاشيًا حول «قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة».

من المقرر أن يناقش الصالون، نجاح السياسية المصرية خلال السنوات الماضية على جميع المستويات، ولعبها دورًا متوازنًا مع جميع الأطراف، وموقف مصر الداعم والمحوري للقضية الفلسطينية خاصة في الأحداث الأخيرة، وكذلك رؤية مرشحي الرئاسة تجاه مواقف مصر السياسية خلال الفترة الماضية ورؤيتهم المستقبلية لعلاقات مصر الخارجية، وكيفية زيادة التعاون والتواصل مع دول القارة الأفريقية، والتصورات الخاصة لتطوير السياسات الداخلية من حيث وضع الأحزاب والمجال العام الداخلي.

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عضو تنسيقية شباب الأحزاب: مبادرة منتدى شباب العالم رسالة قوية لنبذ الحروب ونشر السلام

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صالون التنسيقية يناقش "مصر تختار رئيسها.. انطلاق الدعاية فى الانتخابات الرئاسية" (فيديو)

يدير الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو التنسيقية، ويشارك في الصالون النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، النائب فريدي البياضي، عضو  مجلس النواب، ممثلًا لحملة  المرشح الرئاسي د. فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، د. ولاء عراقيب، أستاذ القانون، ممثلة لحملة د. حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

 

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